”Majorarea costurilor de constructie reprezinta cea mai mare provocare a anului 2022 pentru 90% dintre companiile imobiliare din Romania si din alte tari din aceasta regiune a Europei”, potrivit studiului Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2022, derulat in al doilea trimestru din acest an in Romania, Polonia, Cehia si Ungaria. In acelasi timp, mai mult de 50% dintre respondenti se asteapta ca finantarea sa fie mai putin accesibila in lunile care urmeaza. Participantii la studiu considera ca razboiul din Ucraina a generat sincope pe lanturile de aprovizionare, accelerand…