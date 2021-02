Stiri pe aceeasi tema

- ​Aproximativ 60% dintre companii au în plan sa reînceapa munca de la birou din luna martie, arata un sondaj realizat la finalul anului trecut de catre platforma Undelucram.ro. Pe de alta parte, 40% dintre angajați spun ca acasa au lucrat mai mult timp și au fost mai eficienți decât…

- Aproximativ 60% dintre companii au in plan sa reinceapa munca de la birou din luna martie, arata un sondaj realizat la finalul anului trecut de catre Undelucram.ro, comunitate online care ofera recenzii despre angajatori, informatii salariale sau mediul de lucru din companii. Pe de alta parte, 40% dintre…

- ​46% dintre români considera ca diaspora are o contribuție la economia locala mica sau foarte mica, 30% nu știu care este valoarea transferurilor catre România, iar 43% subestimeaza valoarea reala a acestora, potrivit unei cercetari comandate de aplicatia de transfer de bani TransferGo.Citeste…

- Modelul hibrid intre lucrul de acasa și lucrul de la birou este soluția ideala pentru bucureșteni, aproape 65% preferand aceasta varianta, conform celui mai recent studiu realizat de compania de consultanța...

- Un studiu publicat de revista Nature scrie ca masa tuturor construcțiilor artificiale facute de noi, oamenii, (formata din șosele, blocuri ș.a.md.) – o va depași la anul pe cea a naturii. Masa naturii inseamna copaci, plante, animale, ciuperci și bacterii de pe Pamant. Pana in 2040 se estimeaza ca masa…

- Opt din zece romani (80%) sustin ca, in pandemie, au ajuns sa gateasca frecvent acasa, in timp ce aproape un sfert (24%) si-au facut din nou provizii de alimente conservate, arata rezultatele unui studiu de piata, dat publicitatii miercuri. Cercetarea realizata de Foodwise Marketing, parte din grupul…

- Doar un angajat din 10 ar vrea sa mai vina la birou, dupa ce pandemia de coronavirus ia sfarșit. „Doar 1 din 10 romani și-ar dori ca aceasta situație sa se termine pentru a mai reveni la serviciu. Sunt, practic, doua categorii care și-ar dori sa revina la sediul firmei: sunt tinerii singuri, carora…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda purtatul maștilor de protecție inclusiv acasa. OMS face noi recomandari in ceea ce privește situațiile in care ar trebui sa purtam maști de protecție. Specialiștii OMS recomanda purtatul maștii inclusiv acasa, in situațiile in care se impun. De exemplu,…