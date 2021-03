Studiu Lifebox: Femeile sunt mai preocupate de un stil de viață sănătos De Ziua Internaționala a Femeii, LifeBox, liderul pieței de healthy food delivery din Romania, demonstreaza, potrivit unui studiu, faptul ca femeile sunt cele mai preocupate de un stil de viața mai sanatos. LifeBox prezinta un sumar al obiceiurilor de consum observate in randul romancelor care au adoptat un comportament alimentar echilibrat. Acestea reprezinta o pondere de circa 65% din totalul clienților companiei. Conform reprezentanților LifeBox, femeile solicita mai multe detalii legate de tipurile de meniuri in oferta și se informeaza mai mult inainte de a lua o decizie in ceea ce privește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

