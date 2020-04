Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, declara ca exista analize care arata ca varful epidemiei de COVID-19 este asteptat in Romania in perioada 22-26 aprilie, insa aceste date se pot modifica. Arafat sustine ca masurile de preventie vor trebui mentinute si dupa ce varful epidemiologic…

- N. D. Singura linie telefonica naționala, gratuita și confidențiala, dedicata persoanelor in varsta din Romania – ”Telefonul Varstnicului”, și-a dovedit, in momentul de fața, pe deplin utilitatea, confirmarea venind chiar de la reprezentanții Fundației Regala Margareta a Romaniei, inițiatoare a acestui…

- Libertatea publica un material despre realitatea din spitalele publice și private din Romania, care nu mai fac intreruperi de sarcina la cerere. Deși prin ministrul sanatații statul s-a angajat explicit chiar marți „sa respectam dreptul femeilor”, iar liderul Societații de Obstetrica și Ginecologie…

- Aproximativ jumatate dintre romanii intervievati se asteapta ca economia Romaniei sa revina la normal dupa un an de la incheierea starii de urgenta, iar dupa aceasta perioada mai mult de doua treimi (69%) isi doresc sa mearga la mare sau la munte, arata un studiu realizat de agentia de comunicare…

- In aproape 30 de zile, in care lumea pare ca s-a oprit, spaima, insecuritatea si individualismul au cuprins mare parte dintre societatile acestei planete. Pandemia cu COVID19 ne arunca intr-o noua etapa a existentei noastre in care, mai mult ca niciodata, distantarea sociala pare sa fie singura cheie…

- Avand in vedere starea de urgenta decretata de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis in contextul epidemic cu Covid-19 in Romania si tinand cont de perioada de precampanie in care ne aflam, precum si prevederile legislative care fac referire la perioada de organizare a alegerilor locale, inclusiv…

- In contextul evolutiei rapide a cazurilor de coronavirus COVID – 19 pe plan mondial si a masurilor recente ale autoritatilor romane cu privire la raspandirea bolii, Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie – IRES a realizat un sondaj de opinie pentru a evalua perceptiile si atitudinile romanilor…

- Co-președintele Platformei Social - Liberal, Alexandru Coita, susține ca Romania a complet nepregatita in vederea unei pandemii de coronavirus."Pandemia COVID-19 prinde Romania TOTAL NEPREGATITA! PSL propune tuturor liderilor politici un plan de 4 masuri urgente pentru a proteja romanii:…