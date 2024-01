Studiu îngrijorător despre calota glaciară Calota glaciara din Groenlanda a pierdut o suprafata de 5.091 de kilometri patrati in perioada 1985-2022, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista Nature, prima estimare completa a suprafetei de gheata pierduta la acest nivel, informeaza Reuters. Micsorarea reflecta cele 1.034 de gigatone de gheata care s-au topit odata cu retragerea ghetarilor, surparea ghetii prin ”desprindere” – atunci cand bucati de gheata se desprind din ghetar – la extremitati. Acest studiu este de asemenea primul care estimeaza cantitatea totala de gheata pierduta de Groenlanda in mod specific in urma micsorarii… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

