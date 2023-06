Studiu înfiorător. Moartea subită cardiacă, atribuită vaccinului anti-Covid Cercetatorii coreeni au atras atenția, dupa un studiu efectuat la nivel național, ca moartea subita cardiaca ar trebui inclusa in efectele adverse ale vaccinului anti-Covid ARN mesager. Diagnosticul pentru aceasta afecțiune nu a putut fi pus decat in urma autopsiilor efectuate de medicii din aceasta țara, iar realizatorii studiului recunosc ca numarul de cazuri ar […] The post Studiu infiorator. Moartea subita cardiaca, atribuita vaccinului anti-Covid first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

