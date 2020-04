Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia noului coronavirus ar fi inceput inca de la mijlocul lui septembrie, iar Wuhanul ar putea sa nu fie locul in care a aparut, sustine un cercetator care examineaza originea bolii, relateaza Newsweek.

- Cercetarile realizate pe primul grup de persoane infectate cu coronavirus in Germania au permis stabilirea momentului in care externarea pacientilor bolnavi de COVID-19 nu mai presupune un risc pentru populatie, ceea ce permite eliberarea de spatiu in spitale in situatia crizei de paturi libere. Intr-un…

- Inca de acum 3 saptamani, Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia a inceput pregatirile pentru a putea gestiona eventualele cazuri de COVID-19, boala cauzata de noul coronavirus (SARS-CoV-2), sub indrumarea specialiștilor proprii și in colaborarea cu personalul de specialitate al DSP Alba. In…

- Autoritațile spaniole au decis punerea in carantina a 1.000 de turiști, intr-un hotel din Insulele Canare, din cauza unui turist gasit pozitiv la testul pentru coronavirus, noteaza Business Insider. Potrivit Business Insider, 1.000 de turiști sunt in carantina, intr-un hotel de 4 stele din Insulele…

- A fost alerta in Capitala duminica seara, dupa ce un barbat care trebuia consultat pentru simptome de coronavirus s-a facut nevazut din incinta Institutului "Matei Bals". Barbatul este italian cu cetatenie romana si se intorsese din Malaezia.

- Autoritatile spaniole au anuntat ca un prim caz de infectie a fost confirmat la unul dintre cei cinci germani care se aflau sub observatie in insula La Gomera dupa ce au avut contact cu un bolnav din tara lor, informeaza El Mundo. Centrul National de Microbiologie din Spania a precizat ca pacientul…

- Perioada de incubatie a noii tulpini de coronavirus aparuta in orasul Wuhan, din centrul Chinei, este, in medie, de ordinul a 5,2 zile, dar poate varia foarte mult de la pacient la pacient, sustin cercetatorii chinezi intr-unul dintre cele mai ample studii publicate pana la aceasta data despre noua…