- Totuși, in ultimii ani s-au realizat cateva studii relevante, care converg catre urmatoarea idee: numarul și volumul compușilor toxici eliminați de țigarile ”heat not burn” este mult mai mic fața de țigarile clasice. Un astfel de studiu , realizat de o echipa de cercetatori germani, a fost publicat…

- Germania a incheiat anul 2017 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric, a majorarii veniturilor din taxe si a dobanzilor reduse. Anul trecut, Guvernul german, cele 16 landuri, precum si bugetul asigurarilor sociale,…

- Automatizarea și robotizarea activitaților din industrie și alte sectoare de activitate stimuleaza apariția locurilor de munca și creșterea salariilor, arata un studiu al Centrului European pentru Cercetare Economica (ZEW). Studiul da ca exemplu Germania, unde la începutul acestui an se înregistreaza…

- Ministrul german pentru Europa, social-democratul Michael Roth, a pledat luni pentru o noua politica de atenuare a tensiunilor cu Rusia, alaturandu-se corului de voci care o preseaza pe sefa guvernului de la Berlin, Angela Merkel, sa-si modereze pozitia fata de Kremlin, inasprita mai ales dupa otravirea…

- Germania vrea ca Facebook sa clarifice modul in care foloseste datele utilizatorilor retelei de socializare, pe fondul suspiciunilor ca o firma implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook.…

- Cei doi lideri s-au exprimat pe rand in fata presei, amandoi insistand asupra necesitatii de a gasi solutii la provocarile multiple cu care se confrunta Europa: criza migratorie, ascensiunea formatiunilor eurosceptice in cadrul Uniunii, tensiunile diplomatice internationale si reforma institutiilor…

- Ca parte a acordului guvernamental, blocul conservator CDU-CSU (Uniunea Crestin-Democrata si aliatul sau bavarez, Uniunea Crestin-Sociala) si Partidul Social-Democrat (SPD) au convenit ca postul de sef al diplomatiei sa fie ocupat de un social-democrat, iar SPD a precizat ca vineri dimineata va anunta…

- Cancerul e provocat de alimente! Si pentru prima data, exista si lista produselor care ne pot imbolnavi. Evitati pizza congelata, supele instant, painea si dulciurile ambalate! Avertismentul si dovada vin de la Sorbona. O suta de mii de oameni au fost testati mai bine de cinci ani, iar rezultatele sunt…