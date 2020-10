Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu recent, realizat de cercetatorii de la Universitatea din Kyoto, SARS-CoV-2 rezista pe piele de patru ori mai mult decat virusul gripal A și poate supravieți pana la noua ore pe pielea umana. Cu toate acestea, ambele virusuri pot fi eliminate de pe piele, in 15 secunde, prin utilizarea…

- Virusul SARS-CoV-2 rezista pe piele de patru ori mai mult decat virusul gripal A arata rezultatele unui studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Kyoto. Totuși, ambele virusuri sunt eliminate de dezinfectantii cu 80% alcool, scrie mediafax . Cercetatorii de la Universitatea din Kyoto au…

