O noua firma in domeniul restaurante, infiintata la Constanta

Toho Gadline Food SRL, o noua societate in domeniul restaurante, a fost inregistrata in municipiul Constanta. In baza cererii nr. 82489 din data de 06.07.2021 si a actelor doveditoare depuse, Ecaterina Ene ndash; persoana desemnata conform art. 11 alin. 1 din OUG nr. 116 2009 pentru… [citeste mai departe]