Studiu: De ce este bine să zîmbiți în timp ce alergați Alergatorii care zimbesc in timpul curselor consuma mai putin oxigen, au un ritm mai economic si au un nivel mai scazut de efort dezvaluie un studiu realizat de Universitatile din Ulster si Swansea, relateaza EFE. Cercetatorii au efectuat un studiu cu ajutorul unui grup de 24 alergatori care au purtat o masca pentru masurarea consumului de oxigen si care completau in timp ce zimbeau perioade de ef Citeste articolul mai departe pe noi.md…

