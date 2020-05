Studiu: Creierul ar putea fi afectat de noul coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus nu și-a dezvaluit inca toate secretele pentru oamenii de știința, dar devine din ce in ce mai evident ca efectele sale asupra corpului uman nu se limiteaza doar la plamani. Acum, doctorii incearca sa ințeleaga daca una dintre cele mai neașteptate ținte ale sale este chiar creierul.

- Primele cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 au fost depistate pe teritoriul Italiei in luna ianuarie, potrivit unui studiu academic care pune intr-o noua lumina originea epidemiei in Italia, una dintre cele mai afectate tari de infectia cu noul coronavirus.

- Noul coronavirus poate ramane in interiorul ochilor pacienților timp de cateva saptamani, arata un studiu realizat in Italia. Potrivit Independent UK, oamenii de știința de la Institutul Național pentru Boli Infecțioase din Roma au studiat simptomele avute de o femeie in varsta de 65 de ani, care a…

- Spania a înregistrat în ultimele 24 de ore 738 de decese provocate de coronavirus, cea mai mare creștere a acestui bilanț de la debutul epidemiei în țara, a anunțat miercuri ministerul sanatații de la Madrid, citat de Reuters. Spania depașește China în privința…

- Bilantul celor infectati cu noul coronavirus creste in fiecare zi si incepe sa semene cu cel din Italia. Bilant tragic in Spania. 514 persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza Covid-19. In total, 2.696 oameni au murit in Spania din cauza Covid-19, iar numarul celor infectati a ajuns la aproape…

- COVID-19. Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut marti la 39.673, de la cele 33.089 inregistrate luni, in contextul in care autoritatile efectueaza tot mai multe teste. Numarul record de morti anuntat marti de guvernul de la Madrid, 514, este in crestere cu 24% fata de…

- Coșmarul din Italia a ajuns in Spania. Oameni bolnavi de coronavirus stau pe jos, pe holurile spitalelor din Madrid. Tușesc, se lupta pentru fiecare gura de aer. Medicii și asitentele sunt copleșiți, fig de la un pacient la altul. Va avertiza, imaginile sunt șocante.

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…