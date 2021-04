Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate din SUA a anuntat miercuri ca a inceput un studiu pentru a determina riscul de reactii alergice la serurile anti-COVID-19 produse de Moderna si Pfizer, dupa ce in SUA s-au raportat mai multe cazuri, inclusiv episoade grave de anafilaxie, dupa administrarea vaccinurilor…

- Institutul National de Sanatate din SUA a anuntat miercuri ca a inceput un studiu pentru a determina riscul de reactii alergice la vaccinurile anti-COVID19 produse de Moderna si Pfizer, relateaza Reuters. Mai multe cazuri de reactii alergice, inclusiv episoade grave de anafilaxie, au fost raportate…

- Rezultatele unui studiu realizat in timpul campaniei de vaccinare in SUA arata ca vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate de grupul Pfizer-BioNTech si compania Moderna reduc cu 80% riscul de infectare cu noul coronavirus la doua saptamani dupa administrarea primei doze, informeaza Reuters, citata de Agerpres…

- Pfizer si compania germana partenera BioNTech au inceput testarea vaccinului pentru Covid-19 pe copii cu varste de sub 12 ani, a anuntat joi producatorul american de medicamente, transmite Reuters. Vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech a fost autorizat de catre autoritatile de reglementare din…

- Reglementatorul UE in materie de medicamente transmite astazi ca recomanda ca cea de-a doua doza a vaccinului Pfizer impotriva Covid-19 sa fie facuta la trei saptamani dupa prima. Asta in contextul in care mai multe țari intarzie administrarea dozei de rapel. Masura a fost luata ca sa poata vaccina,…

- Femeile gravide, care alapteaza sau care planuiesc sa ramana insarcinate se pot imuniza cu vaccinurile anti-COVID Pfizer-BioNTech si Moderna. Este recomandat, insa, sa consulte medicul specialist inainte de a lua aceasta decizie, mentioneaza astazi Ministerul Sanatatii pe pagina de Facebook. „Este permisa…

- A doua doza de administrare ( rapelul) pentru vaccinul impotriva COVID-19 poate fi programata in intervalul de 21-28 de zile dupa administrarea primei doze, conform prospectului vaccinurilor produse de Pfizer-BioNTech și Moderna, dar poate fi intarziata și pana la 42 de zile, potrivit studiilor, „fara…

- Una din aproximativ 100.000 de persoane a suferit o reacție alergica severa dupa ce a primit o doza de vaccin impotriva coronavirusului Pfizer-BioNTech, au anunțat recent autoritați sanitare americane, subliniind ca beneficiile vaccinarii depașesc cu mult riscurile potențiale, relateaza AFP, potrivit…