Stiri pe aceeasi tema

- Administrarea de Hidroxiclorochina la putin timp dupa ce o persoana a fost expusa la COVID-19 nu permite, a priori, prevenirea infectarii acesteia, au anuntat miercuri cercetatorii de la Universitatea Minnesota la incheierea unui studiu clinic, informeaza AFP. Medicamentul a fost laudat de presedintele…

- Hidroxiclorochina, medicamentul antimalarie, pe care presedintele american Donald Trump spune ca l-a luat preventiv si i-a indemnat si pe altii sa-l foloseasca, ar presupune un risc crescut de deces pentru pacientii de COVID-19, potrivit unui studiu amplu publicat vineri, relateaza Reuters, citat de…

- Hidroxiclorochina nu prezinta o eficacitate semnificativa contra COVID-19, nici in cazul pacientilor in stare grava, nici al celor cu simptome usoare, conform constatarilor a doua studii publicate vineri in jurnalul medical britanic BMJ, citate de agentia AFP. Primul studiu, realizat de cercetatori…

- Administrarea medicamentului antimalaric hidroxiclorochina pacienților infectați cu virusul Covid-19 nu a avut rezultate semnificative, arata un studiu realizat in doua spitale din New York, transmite...

- Administrarea de hidroxiclorochina, un medicament antimalaric, nu a ameliorat si nici nu a inrautatit intr-o maniera semnificativa starea pacientilor infectati cu noul coronavirus si care prezinta forme grave ale bolii, potrivit unui studiu publicat joi si realizat in doua spitale newyorkeze, informeaza…

- Administrarea de hidroxiclorochina, un medicament antimalaric, nu a ameliorat si nici nu a inrautatit intr-o maniera semnificativa starea pacientilor infectati cu noul coronavirus si care prezinta forme grave ale bolii, potrivit unui studiu publicat joi si realizat in doua spitale newyorkeze, informeaza…

- Hidroxiclorochina, un medicament folosit impotriva malariei care ar putea fi „un dar din cer" in lupta contra coronavirusului potrivit lui Donald Trump si a carui utilizare este dezbatuta in numeroase tari, nu este mai eficient decat tratamentele deja existente pentru lupta contra simptomelor de Covid-19,…

- Un studiu clinic european ce va fi realizat pe un total de 3.200 de pacienti a fost lansat duminica in cel putin sapte tari din UE pentru a testa patru tratamente experimentale impotriva noului coronavirus, a anuntat Ministerul Sanatatii din Franta, citat de AFP. Cele patru tratamente…