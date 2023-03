Studiu: Cînd ar putea lua sfîrșit sărăcia extremă Noile previziune economice indica faptul ca saracia extrema poate lua sfirșit cu stimulul creșterii economice din țarile cu venituri mici, pina in anul 2050, potrivit libertatea.ro. Deși pandemia COVID a inceput sa inverseze progresele inregistrate in eradicarea saraciei extreme și vor aparea provocari suplimentare, daunele ar putea avea un impact foarte limitat asupra traiectoriei generale a c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Noile previziune economice indica faptul ca saracia extrema poate lua sfarșit cu stimulul creșterii economice din țarile cu venituri mici, pana in anul 2050, potrivit The Guardian . Deși pandemia Covid a inceput sa inverseze progresele inregistrate in eradicarea saraciei extreme și vor aparea provocari…

- Rusia a comunicat vineri ca noile sanctiuni impuse de Statele Unite pentru actiunile sale in Ucraina sunt "absurde" si ca acestea vor face mai dificile afacerile pentru companiile straine. "Cu fiecare val de bariere economice, ineficienta si absurditatea acestei abordari este mai evidenta" a comunicat…

- Șoferii care sunt prinși la volan folosind telefonul mobil risca sa se aleaga cu sanctiuni drastice o perioada foarte lunga de timp. Noile modificari ale Codului Rutier prevad suspendarea pentru 60 de zile, in loc de 30 de zile, a permisiului auto. In anul 2023, valoarea punctului de amenda a fost inghetata…

- Miliardarul liberal George Soros este legat de unele dintre cele mai influente figuri media din Statele Unite și din strainatate prin banii pe care ii ofera grupurilor afiliate acestora, potrivit unui nou studiu realizat de MRC Business. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Intreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” anunța ca au fost puse in aplicare noile tarife pentru expedierea coletelor in Romania. Acestea sint valabile din 6 ianuarie și au fost stabilite cu o reducere de peste 30 %. {{657766}}Prețul pentru expedierea unui colet cu destinația Romania a fost redus cu 34,5%.…

- Bateriile fara metale care utilizeaza cationi de amoniu ca purtatori de sarcina ar putea oferi inlocuitori ecologici și durabili pentru bateriile pe baza de ioni metalici, arata cercetatorii de la KAUST, din Arabia Saudita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul a anunțat ca, din acest an, carțile de identitate cu cip vor devine obligatorii pentru anumite categorii și ca se incearca, treptat, sa se renunțe la buletinele clasice. Anumite categorii vor avea prioritate pentru eliberarea noilor carți de identitate.

- Proiectul care prevede ca vitezomanii pot ramane fara mașina, daca sunt prinși depașind viteza legala cu peste 100 km/h, a primit aviz pozitiv din partea Consiliului Legislativ. Sub pretextul ca ar descuraja excesul de viteza, inițiativa deschide larg poarta abuzurilor. In urma cu o luna, 28 de parlamentari…