Studiu: Cât de periculoasă este insomnia? Somnul este esential pentru cei care sufera de boli cardiovasculare si nu numai. Insomnia devine un motiv major de ingrijorare pentru pacienții care au supravietuit unui infarct sau au fost supuși unor tratamente precum plasarea unui stent sau a unei operatii by-pass. Pentru aceste persoane, a nu avea un somn odihnitor din punct de vedere calitativ si cantitativ inseamna un risc mai mare de aparitie a unor noi evenimente cardiace care necesita spitalizare precum infarct miocardic, accident vascular cerebral sau declansarea decompensarii precum si deces din cauza problemelor circulatorii. Riscul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

