Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța ți s-a intamplat sa te trezești noaptea mai des in anumite perioade ale vieții, mai ales in perioadele dificile și stresante. Dar și in perioadele caniculare ale verii ne trezim mai des din cauza caldurii. Femeile sunt cele mai afectate! Iata cum se reflecta acest lucru asupra sanatații…

- Un numar de 7 din 10 romani merg la mall cel puțin o data pe saptamana, iar durata medie petrecuta este de doua ore, arata un studiu recent. 7 din 10 romani merg la mall de cateva ori pe saptamana, potrivit celui mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research pentru Brand Management. Dintre…

- 1 Mai a dat startul sezonului estival și tot mai mulți romani iși pun in practica planurile pentru vacanța din 2023, unii iși fac calculele pentru „Litoralul pentru toți”, alții iși pregatesc temeinic minivacanța de 1 Iunie și Rusalii. Studiile arata ca romanii folosesc serviciile de digital banking…

- Asociația Judecatorilor din Moldova și-a ales o noua conducere. In cadrul adunarii, care a avut loc la data de 20 mai, s-a desfașurat un proces electoral, in care membrii asociației și-au exprimat voturile in privința conducerii.

- Ce persoane sunt mai predispuse la stres si la comportamente riscante.Persoanele nocturne, active pana la ore tarzii, raspund mai putin bine la stres si prezinta un risc mai ridicat de a dezvolta comportamente riscante precum fumatul si consumul de alcool comparativ cu cele matinale, care se trezesc…

- 84% dintre romani si-au schimbat comportamentul privind cumpararea bauturilor racoritoare in ultima perioada. Accesibilitatea pretului este cel mai des mentionat criteriu care influenteaza decizia de cumparare a bauturilor racoritoare (50%). Conform datelor unui studiu Reveal Marketing Research, care…