STUDIU: Anul 2020 a fost unul dintre cei mai neobișnuiți pentru copii Cercetatorii Kaspersky au stabilit ca 2020 a fost unul dintre cei mai neobișnuiți ani pentru copii. Din cauza pandemiei, copiii au petrecut foarte mult timp pe internet și astfel au devenit populare aplicații și jocuri on-line. Un nou studiu realizat de Kaspersky Safe Kids a scos in evidența interesele copiilor in perioada 2020 – 2021. In ultimul an, interesul lor a crescut in categoriile „software, audio și video” și „e-commerce”, in timp ce „mediile de comunicare pe internet” și „jocurile pe computer” au inregistrat o scadere ușoara. TikTok, YouTube și WhatsApp se afla in topul celor mai populare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipuri despre jocuri, trailerele unor filme Disney, clipuri muzicale și ale unor vloggeri, jocuri precum Minecraft, Roblox și Among Us – asta au accesat cu predilecție copiii pe internet in anul pandemiei, in perioada mai 2020 – aprilie 2021, potrivit unei analize a companiei de securitate cibernetica…

- Interesul copiilor a crescut in ultimul an in categoriile "software, audio si video" si "e-commerce", in timp ce "mediile de comunicare pe internet" si "jocurile pe computer" au inregistrat o scadere usoara, TikTok, YouTube si WhatsApp aflandu-se in topul celor mai populare aplicatii, arata un nou…

- Interesul copiilor a crescut in ultimul an in categoriile „software, audio si video” si „e-commerce”, in timp ce „mediile de comunicare pe internet” si „jocurile pe computer” au inregistrat o scadere usoara. TikTok, YouTube si WhatsApp sunt in topul celor mai populare aplicatii, arata un nou studiu…

- Un nou studiu realizat de Kaspersky Safe Kids a scos in evidența interesele copiilor in perioada 2020 – 2021. In ultimul an, interesul lor a crescut in categoriile „software, audio și video” și „e-commerce”, in timp ce „mediile de comunicare pe internet” și „jocurile pe computer” au inregistrat o scadere…

- Interesul copiilor a crescut in ultimul an in categoriile "software, audio si video" si "e-commerce", in timp ce "mediile de comunicare pe internet" si "jocurile pe computer" au inregistrat o scadere usoara, TikTok, YouTube si WhatsApp aflandu-se in topul celor mai populare aplicatii, arata un nou…

- TikTok, WhatsApp și Youtube, sunt in topul cautarilor pe internet ale copiilor in 2020 – 2021. Interesul copiilor a crescut in ultimul an in categoriile „software, audio si video” si „e-commerce”. In timp ce „mediile de comunicare pe internet” si „jocurile pe computer” au inregistrat o scadere usoara.…

- Palatul Parlamentului, vizitat de copii FOTO: www.instagram.com/cameradeputatilor/ View this post on Instagram A post shared by Camera Deputaților (@cameradeputatilor) Este Ziua Copiilor,…

- ​Senatorul Josh Hawley, un republican care a fost un critic îndârjit al companiilor cunoscute ca Big Tech, a anunțat luni ca a introdus un proiect de lege care va interzice fuziunile și achizițiile efectuate de companiile cu o valoare de piața de peste 100 de miliarde de dolari, categorie…