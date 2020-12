Stiri pe aceeasi tema

- Modelul hibrid intre lucrul de acasa și lucrul de la birou este soluția ideala pentru bucureșteni, aproape 65% preferand aceasta varianta, conform celui mai recent studiu realizat de compania de consultanța...

- Piața de coșuri cadou corporate și cadouri de Craciun a crescut cu 30% fața de 2019 Comparativ cu anul precedent, atenția companiilor s-a indreptat catre cadourile pentru angajați Dat fiind ca majoritatea companiilor au crescut numarul de cadouri pentru angajați, a crescut și valoarea medie a comenzilor…

- Sondaj: Aproape doua treimi dintre romani nu intenționeaza sa-și cumpere o locuinta in urmatoarea jumatate de an. 10% isi cauta o a doua casa in afara orasului Aproape doua treimi dintre romani nu si-ar achizitiona o locuinta in urmatoarea jumatate de an, in timp ce aproape 10% isi cauta o a doua casa…

- Doi romani din trei nu si-ar achizitiona o locuinta in urmatoarea jumatate de an, in timp ce aproape 10% isi cauta o a doua casa in afara orasului in care traiesc in prezent, arata un sondaj de specialitate, publicat miercuri. Conform analizei Crosspoint Real Estate, citata de Agerpres, daca anul trecut…

- Munca de acasa schimba trendul pe piața imobilara. In ansamblurile rezidențiale noi sunt tot mai cautate apartamentele spațioase și casele, in care o camera poate deveni spațiu de lucru, arata un studiu.

- "Nu am avut nicio saptamana care sa spunem ca s-a stabilizat cresterea. Suntem pe trend ascendent. Spitalele au o capacitate limitata. Singura solutie de a contracara ocuparea paturilor este sa facem ceva sa stopam aceasta pandemie. Trebuie luate niste masuri asumate de Guvern. Daca aceasta…

- Jumatate dintre angajații din București au continuat sa lucreze preponderent de acasa și dupa ce a fost ridicata starea de urgența instituita in primavara acestui an, arata un studiu realizat de Cushman & Wakefield Echinox. In ciuda faptului ca majoritatea companiilor au inceput sa isi readuca partial…

- Lucrul de acasa revigoreaza vanzarile de PC-uri. Cea mai mai mare crestere din ultimii 10 ani Coronavirusul a motivat oamenii sa cumpere mai multe PC-uri, pentru a lucra de acasa, ceea ce a facut ca piata sa inregistreze o crestere spectaculoasa in al treilea trimestru. Piaţa de PC-uri crescut…