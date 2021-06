Studiu: Acest tip de dietă poate reduce severitatea infecției cu Covid-19 cu 73% Potrivit unui nou studiu de specialitate publicat in BMJ Nutrition Prevention & Health, o dieta sanatoasa, in care se consuma mult pește, poate reduce riscul formarii unei boli grave in cazul unei infecții cu Sars-CoV-2. Oamenii de știința susțin ca cei care consuma pește au șase cu 59% mai mici de a dezvolta boli grave cauzate de Sars-CoV-2. De asemenea, acest procent crește la 73% in cazul persoanelor care urmeaza o dieta vegetariana. O dieta sanatoasa ajuta in cazul infectarii cu Covid-19 Comparativ cu persoanele care au spus ca au consumat numai alimente pe baza de plante, cele care au raportat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana duminica, summitul reuneste lideri din Germania, Franta, Italia, Marea Britanie, Canada, Japonia si Statele Unite in statiunea balneara Carbis Bay din sud-vestul Angliei. Este primul summit international major pentru presedintele american, Joe Biden, la care participa in cadrul unui turneu de o…

- Peste 200 de personalitati de rang inalt, intre care fostii premieri, președinți și miniștri de externe, au lansat un apel la adresa liderilor din G7, grupul celor mai industrializate țari din lume, sa plateasca doua treimi din 66 miliarde de dolari necesare pentru a vaccina anti-COVID oamenii din țarile…

- Grupul celor G7 a ajuns la un acord „istoric” privind impozitarea companiilor multinationale, a declarat ministrul britanic al Finantelor, Rishi Sunak, citat de BBC și news.ro. Ministrii de finante reuniti la Londra au fost de acord sa se angajeze la principiul unei cote minime a impozitului pe profit…

- Grupul celor G7 a ajuns la un acord "istoric" privind impozitarea companiilor multinationale, a declarat ministrul britanic al Finantelor, Rishi Sunak, citat de BBC și news.ro. Ministrii de finante reuniti la Londra au fost de acord sa se angajeze la principiul unei cote minime a impozitului…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si Italia…

- CHIȘINAU, 11 apr – Sputnik. Un numar de 331 cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 ore, a raportat Ministerul Sanatații in seara de duminica, 12 aprilie. Reamintim ca pe 10 aprilie au fost anunțate 830 de cazuri noi. © AFP 2021 / JOEL SAGETAntirecorduri COVID in lume: Care sunt…