Studiu: 4 din 10 români vor să călătorească după 15 mai; opţiunile sunt pentru cazări izolate şi fără risc Patru din zece romani planuiesc sa calatoreasca dupa ridicarea restrictiilor din 15 mai, iar alegerea se axeaza pe cazari izolate si rezervarile fara risc, reiese din rezultatele unui studiu publicat, vineri, de o platforma de rezervari online. Conform cercetarii Travelminit.ro, aproape jumatate dintre respondenti au declarat ca Romania va fi principala destinatie de vacanta pentru acest an si, spre deosebire de alti ani in care pretul avea intaietate in luarea deciziei de cumparare, in 2020 siguranta si tipul proprietatii se afla printre principalele motive de rezervare. Astfel, 38% dintre romani… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

