- Peste jumatate dintre romanii din mediul rural consuma paine zilnic, in comparatie cu doar o treime dintre cei care locuiesc in mediul urban, iar 5 din 10 persoane au afirmat ca vor prepara cozonacul de Paste in casa, conform celui mai nou studiu Reveal Marketing Research, publicat marti.

- Circa 84% dintre romani spun ca resimt deja scumpirile. Totodata, 51% dintre romanii care locuiesc la țara consuma paine in fiecare zi și 35% dintre cei de la oraș, arata un studiu Reveal Marketing Research.

- Din iulie, vaccinarea anti-COVID se va face doar la medicii de familie. Cei care se vaccineaza primesc tichete de masa Incepand cu 1 iulie 2022, vaccinarea anti-COVID se va face doar in cabinetele medicilor de familie, a anunțat Ministerul Sanatații. Masura a fost adoptata in ședința de Guvern de joi,…

- Romanii vor plati in 2022 pentru masa de Paște mai mult cu cel puțin 70 de lei. In coșul de cumparaturi nu exista nici macar un produs care sa coste la fel ca anul trecut, toate sunt mai scumpe. Mielul intra in categoria delicateselor din cauza prețului tot mai ridicat. Un kilogram costa cu 35% […]…

- In contextul in care starea de alerta nu a mai fost prelungita, Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat marți o hotarare privind abrogarea procedurilor de carantina a persoanelor in contextul COVID-19. Astfel, incepand de astazi, 9 martie, Romania nu va mai impune carantina cetațenilor…

- Ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, a semnat o noua ordonanta care prevede, „ca incepand cu 1 martie, pentru sosirile din toate tarile noneuropene sa se aplice aceleasi reguli deja in vigoare pentru tarile europene. Persoanele care vor sa intre pe teritoriul national trebuie sa intruneasca doar una…

- Peste 4.000 de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale au fost eliberate in Romania, in luna decembrie a anului trecut, in crestere cu 2,8% fata de luna anterioara, in timp ce pe segmentul cladirilor nerezidentiale au fost eliberate cu 0,3% mai multe autorizatii raportat la perioada…

- Cumparaturile de pe internet pot da dependența. Conectați tot timpul, cu laptopul sau telefonul, tot mai mulți romani au achiziționat tot mai des produse de pe internet. Și pentru ca totul se face in cateva secunde, cu minim de efort, multe dintre cumparaturi sunt bani irosiți.