Stiri pe aceeasi tema

- Studiul, publicat in revista The Lancet Psychiatry, a analizat dosarele medicale ale 69 de milioane de oameni din Statele Unite, inclusiv peste 62.000 de cazuri de COVID-19. Printre cele mai frecvente probleme dezvoltate in randul pacienților recuperați cu COVID-19 se afla anxietatea, depresia și…

- Specialiștii in psihiatrie au descoperit ca exista posibilitatea ca multe persoane care au fost infectate și vindecate de COVID-19 sa fie supuse unui risc mai mare de a dezvolta boli mintale, au declarat luni psihiatrii, dupa ce un studiu amplu a constatat ca 20% dintre cei infectați cu coronavirus…

- Elvetia pare sa fie depasita de numarul mare al cazurilor de infectare cu coronavirus, astfel ca este pe cale sa decida ce categorie de bolnavi nu va mai trata de COVID, potrivit unui document oficial.Cel mai recent bilant al situatiei COVID-19 in Elvetia arata peste 6.

- In mijlocul celui de-al doilea val de COVID-19, experții au observat o tendința periculoasa: virusul pare sa se raspandeasca de la tineri la tot mai mulți varstnici. In unele țari, ratele de infectare in randul varstnicilor sunt mai mari ca in primavara, dupa cum arata CNN . Efectele sunt, din pacate,…

- Excesul de mortalitate legat de pandemia Covid-19 din Statele Unite a fost de 300.000 de persoane, potrivit unui studiu al Centrelor pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) publicat marți și care confirma faptul ca numarul oficial de morți de aproximativ 200.000 de decese subestimeaza impactul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat joi ca persoanele care au intrat in contact cu bolnavi de COVID-19 sa fie testate indiferent daca prezinta sau nu simptome, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Reprezentanții Guvernului Orban au susținut in repetate randuri ca o asemenea testare…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat joi ca persoanele care au intrat in contact cu bolnavi de COVID-19 sa fie testate indiferent daca prezinta sau nu simptome, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Reprezentanții Guvernului Orban au susținut in repetate randuri ca o asemenea testare…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat joi ca persoanele care au intrat in contact cu bolnavi de COVID-19 sa fie testate indiferent daca prezinta sau nu simptome, informeaza AFP. Aceasta recomandare a fost facuta de expertii OMS intr-o conferinta de presa despre situatia din Statele Unite,…