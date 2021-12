Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care se reinfecteaza pot face forme mai grave ale bolii, arata unele studii realizate in mai multe zone ale lumii. De aceea, specialiștii recomanda vaccinarea cu doza 3 chiar și in cazul persoanelor trecute prin boala.

- Intr-un discurs adresat natiunii, Modi a subliniat de asemenea ca persoanele cu varste intre 15 si 18 ani vor incepe sa fie vaccinate anti-COVID de pe 3 ianuarie, iar persoanele peste 60 de ani cu comorbiditati vor putea fi vaccinate cu doze booster la recomandarea medicului, potrivit Agerpres.India…

- CE a decis: certificatul verde Covid, valabil doar noua luni dupa vaccinarea cu a doua doza, in cazul calatoriilor dintr-o țara in alta. Comisia Europeana a stabilit ca certificatul verde Covid sa fie valabil doar noua luni dupa vaccinarea cu a doua doza, in cazul calatoriilor dintr-o țara in alta.…

- Persoanele din Africa de Sud care au contractat tulpina Omicron de coronavirus nu au dezvoltat forme grave ale bolii, a declarat pentru BBC medicul Angelique Coetzee, care conduce Asociatia Medicala din Africa de Sud (SAMA), relateaza duminica dpa, potrivit Agerpres. Pana acum, cazurile depistate…

- Lupta impotriva COVID se duce in unele spitale si cu tratamente de ultima generatie. Anticorpii monoclonali sunt aliatii medicilor in tratarea pacientilor cu afectiuni cronice, in primele zile dupa infectare si care nu au forme grave de boala.

- Vaccinurile anti-COVID previn cu peste 90% riscul unor forme grave ale bolii și chiar decesul - este concluzia celui mai mare studiu de pana acum, realizat in Franța, și care a implicat 22 de milioane de oameni.

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 61 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 69 persoane. Din totalul celor 643 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 250 pacienți sunt diagnosticați…