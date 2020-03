Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Universitații ”Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonata de Sanda-Maria Ardeleanu, va derula campania „Citesc, deci traiesc”. Potrivit unui comunicat al USV, scopul acestei campanii este acela de a incuraja lectura, de a stimula dragostea de carte, de a propune o carte altor cititori, de a…

- Joi, 23 ianuarie, de la ora 10:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Bucovina” al județului Suceava și-a prezentat Evaluarea anuala a unitații, pentru anul 2019. Activitatea a avut loc in Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ din Suceava și s-a bucurat de prezența prefectului județului…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a comunicat ca Biroul Francez și Centrul de Reușita Universitara al USV vor continua, incepind cu data de 15 ianuarie, seria cursurilor de limba franceza, pe niveluri de virsta și pregatire lingvistica. Cursurile sint organizate in cadrul proiectului „Francofonia…

- Investitiile in infrastructura rutiera, de apa - canal, in domeniul medical, dar si aeroportuar, finalizate sau incepute, au marcat anul 2019 in judetul Suceava. *** In primavara acestui an au demarat lucrarile de extindere a terminalului la Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava. …

- Joi, 19 decembrie, de la ora 12:00, la Biblioteca Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava va avea loc evenimentul „Omul și Cartea".De aceasta data, invitați la intalnirea de suflet vor fi profesori de limba și literatura romana care, inainte de 1989, au susținut cursuri ...

- Studenții Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava (USV) pasionați de istorie, de perioada regimului comunist in Romania, de amprenta lasata de aceasta, pot deveni bursieri unSettled și pot petrece șapte zile la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet.Aceștia se ...

- Un barbat in varsta de 33 de ani din orasul Brosteni a fost retinut pentru 24 de ore, in urma unei talharii comise, luni seara, la o farmacie din zona centrala a municipiului Suceava. Potrivit IPJ Suceava, conform sesizarii prin SNUAU 112 la o farmacie a avut loc un jaf, iar in urma acestui apel au…

- Conducerile Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitații de Stat „Dimitrie Cantemir” din Chișinau au semnat la USV un acord bilateral, ce are drept scop dezvoltarea cooperarii academice intre parți, in domeniile de interes comun. Din partea USV, ințelegerea a fost semnata de rectorul…