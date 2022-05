Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) este evaluata pentru a treia oara de catre European University Association. Organismul de evaluare recunoscut la nivel international a trimis o echipa la finele lunii trecute la Iasi, la UMF, iar a doua vizita din partea expertilor…

- In ciuda declaratiilor binevoitoare si optimiste, sunt probleme mari cu integrarea studentilor din Ucraina la universitatile iesene, ca de altfel la toate din tara. Primul impediment: curricula diferita. Al doilea: problema actelor. Ce spune Ministrul Educatiei despre subiect? Dar ectorii? In ciuda…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) implementeaza un amplu proiect european - CENEMED, prin care a fost adus la Iasi un sistem robotic de ultima generatie, de ablatie tumorala minim invaziva asistata robotic. Este vorba despre primul robot chirurgical din Regiunea…

- Printr-un proiect implementat de UMF Iasi, un sistem robotic de ultima generatie – sistem de ablatie tumorala minim invaziva asistata robotic, practic primul robot chirurgical din regiunea de N-E a tarii, va ajunge la IRO la jumatatea lunii aprilie. Robotul a fost achizitionat in cadrul proiectului…

- Rezidentii de anul I de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi au participat ieri la o intalnire cu consilierul prezidential Ligia Deca, specializat in probleme de educatie, in Aula „George Emil Palade" a UMF Iasi. Intalnirea a fost prezidata de reprezentantii rezidentilor,…

- Anuntul Guvernului cu privire la ridicarea restrictiilor in contextul pandemiei COVID-19 a echivalat in mintea si comportamentul multor ieseni cu finalul pandemiei. Desi in tara inca sunt mii de infectari pe zi si zeci de decese, in cursul zilei de ieri, nicio recomandare a Ministerului Sanatatii de…

- Cristian Dragomir, fostul rector al Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, stins din viata la 81 de ani, este condus astazi pe ultimul drum. Slujba are loc la biserica din curtea Spitalului „Sf. Spiridon". Slujba de inmormantare a fostului rector de la UMF, prof. Cristian…

- ”Familia Regala a aflat cu tristețe vestea trecerii la Domnul a profesorului universitar doctor Cristian Dragomir, fost rector al Universitații de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, intre anii 2006 și 2008.”, transmite Familia Regala. Prof. univ. dr. Cristian Dragomir a fost…