Stiri pe aceeasi tema

- Liga Studențeasca din cadrul Universitații “Vasile Alecsandri” din Bacau, in parteneriat cu comunitatea locala, va invita sa va alaturați unui eveniment caritabil deosebit, programat pentru data de 21 octombrie, la Insula de Agrement din Bacau. Acest eveniment caritabil consta intr-un cross deschis…

- La data de 09 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moinești au intensificat activitațile pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, in special pe linia transportului de masa lemnoasa, pe drumurile publice. Astfel, polițiștii au acționat pentru verificarea legalitații…

- La data de 27 septembrie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Bacau au desfașurat o acțiune in municipiu pentru combaterea neacordarii de prioritate pietonilor si vehiculelor. In cadrul activitaților au fost legitimate peste 100 de persoane, au fost verificate 90 de autovehicule și au fost efectuate…

- In perioada aprilie-decembrie 2023, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau implementeaza proiectul CNFIS-FDI-2023-F-0091 Studenți – angajatori – universitate – Impreuna pentru piața muncii! (INSERT UBc), finanțat de Ministerul Educației, prin Fondul de Dezvoltare Instituționala. „Scopul acestui…

- Polițiștii din Secția 2 Poliție Bacau, in colaborare cu Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau, pompierii și polițiștii locali au desfașurat o impresionanta acțiune de forța in municipiu, cu scopul de a preveni și combate infracționalitatea…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au finalizat cercetarile intr-un dosar penal ce vizeaza infracțiunea de delapidare. In fapt, in luna aprilie 2022, proprietarii și locatarii unui imobil din municipiul Bacau…

- Studenții de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau au adus o noua mandrie Romaniei in lumea sportului universitar! In perioada 19-23 iulie, la Campionatul European de Combat Games pe universitați desfașurat in Zagreb, echipa Romaniei, reprezentata de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau,…

- Vineri, 21 iulie 2023, s-a incheiat Scoala de vara „Responsabilitate fata de viitorul nostru”, realizata la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau in cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0069: Cercetarea – din laboratoare catre societate. Dezvoltarea capacitatii de cercetare a Universitatii „Vasile…