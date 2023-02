Studenţii se pot înscrie gratuit la cluburile artistice ale Casei de Cultură. Care sunt acestea? Studentii din centrul universitar iesean se pot inscrie gratuit la cluburile artistice ale Casei de Cultura a Studentilor (CCS) din Iasi. Institutia ofera gratuit studentilor, masteranzilor si doctoranzilor cursuri de pictura, fotografie, desen, grafica, dans modern, canto, chitara, voluntariat, teatru, street dance, instrumente de factura clasica si folclorica si canto popular. Inscrierile se fac pana pe 20 februarie 2023. Pentru a deveni membru la unul sau la mai multe cluburi, persoana interesata se poate inscrie doar online, pe site-ul institutiei http://www.ccsiasi.ro, la sectiunea „inscrieri".… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

