Consiliul National al Rectorilor (CNR) solicita Guvernului/Parlamentului modificarea cadrului legislativ astfel incat accesul in spatiul universitar sa se faca pe baza certificatului verde digital, cu exceptia celor care au contraindicatii medicale. Aceasta este una dintre solicitarile CNR, care s-a intrunit in sedinta de lucru in perioada 8 – 10 octombrie, la Brasov. ”Avand in vedere agenda reuniunii si subiectele complexe supuse dezbaterii, Consiliul National al Rectorilor a adoptat (…) masuri privind cresterea performantei si competitivitatii sistemului national de invatamant superior si cercetare…