„Liga Studenților (LS IAȘI) organizeaza astazi (vineri – n.r.), incepand cu ora 12, un protest spontan in fața sediilor Partidului Social Democrat (PSD), Partidului Național Liberal (PNL) și a Ministerului Educației fața de modificarile inacceptabile care se doresc a fi impuse prin proiectele de lege ale educației, precum și fața de modalitatea complet netransparenta in care au loc așa-zisele dezbateri din Camera Deputaților și Senat, accesul reprezentanților organizației fiind restricționat in Parlament și in Ministerul Educației la solicitarea unor oameni politici și a unor federații studențești.…