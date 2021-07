Studenții pot descoperi din secretele administrației publice la Primăria Sf. Gheorghe Acest lucru il vor putea face prin programul de internship inițiat de Primarie pentru tinerii care studiaza in prezent la facultate sau au absolvit recent studiile universitare. Aceștia pot aplica la program, in perioada 12-20 iulie. Durata programului de internship a fost extinsa in acest an, de la doua saptamani la doua luni, din 26 […] Articolul Studenții pot descoperi din secretele... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

