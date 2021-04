Studenţii politehnişti îşi vor putea plăti taxele pe o platformă digitală "Am dezvoltat integral sistemul intern si am creat doua platforme. Pe de o parte, avem portalul de taxe prin care studentii pot sa realizeze plata tuturor taxelor care tin de activitatea didactica si cele din campus, iar pe de alta parte avem un alt portal intern, prin care cei care administreaza centrele de cost – facultati, camine din campus etc. - pot sa vada in timp real toate platile fara sa mai astepte sa vina de la banci confirmarile ca s-au incasat banii", a d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suedezii de la Skanska au scos la vanzare prima cladire din proiectul de birouri Equilibrium din nordul Bucureștiului al carui grad de inchiriere ar fi depașit 70%. Potrivit surselor Puterea.ro , deși deocamdata nu exista o oferta ferma pentru cladirea de birouri sunt mai mulți investitori interesați…

- De Ziua Nationala a Meseriilor (11 martie), asociatia CivicNet, in parteneriat cu Ministerul Educatiei si OMV Petrom, vine in sprijinul elevilor pentru admiterea in invatamantul profesional, tehnic si dual, cu actualizarea datelor din platforma digitala meserii.ro, care prezinta harta interactiva a…

- Cetatenii Sectorului 5 vor putea vedea in timp real locurile de parcare de resedinta disponibile, vor putea sa il selecteze pe cel dorit si sa depuna documentele electronic, prin intermediul unei platforme digitale, potrivit unui comunicat consultat de Agerpres. Dupa ce documentele vor fi…

- ”A fost aprobata OUG privind unele masuri fiscale, de care aveam nevoie pentru a putea aproba legea bugetului. Ea va fi publicata in Monitorul Oficial si apoi vineri vom avea sedinta de Guvern in care vom aproba bugetul pentru 2021”, a afirmat premierul Florin Citu, la finalul sedintei de joi a Guvernului,…

- Reprezentantii Universitatii “Constantin Brancusi din Targu Jiu tin cu dintii de studenti, mai ales de cei care platesc taxe pentru cursurile pe care le urmeaza. Cinci sute de studenti se afla pe lista celor vizati pentru exmatriculare. ...

- ”Inainte de toate, ANAF e datoare sa le ceara scuze oamenilor care, desi si-au platit taxele la timp, au fost pusi pe drumuri si nevoiti sa stea la cozi. Acestor contribuabili trebuie sa le multumim pentru faptul ca isi platesc la timp taxele, ca isi respecta obligatiile fata de stat si sa-i tratam…

- Lipsa accesului la unele informatii, lipsa motivatiei, a atentiei in timpul cursurilor si a interactiunii umane sunt minusurile pe care le mentioneaza tinerii romani implicati in programe de studiu in strainatate. Pandemia a limitat experienta vietii de student a tinerilor din Romania care urmeaza…

- Hyperhuman primește o investiție de 500.000 de euro cu scopul de a crea o platforma digitala pentru publicarea și monetizarea de conținut pentru industria de fitness. Runda a fost condusa de EGV, cu participarea Sparking Capital și Simple Capital. Startup-ul românesc este fondat de unul dintre…