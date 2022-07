Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR), federația naționala ce reprezinta studenții din Romania la nivel național și european, a trimis astazi catre Ministerul Educației primul set de 273 de amendamente referitoare la proiectul Legii Invațamantului Superior, aflat in dezbatere…

- Liderul USR, Catalin Drula, cere miercuri demisia ministrului Educației, motivul fiind intenția acestuia de a desființa CNATDCU, organismul care analizeaza suspiciunile de plagiat in cazul doctoratelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Saptamana trecuta, in timp ce eram bombardați cu creșterea ROBOR-ului, reactivarea pandemiei, escaladarea conflictelor militare, aeroporturi in haos și imagini dezolante ale efectelor secetei, ni s-a livrat spre dezbatere publica, la temperaturi inalte, Proiectul de Lege al Educației. De fapt doua …

- Proiectul de Hotarare de Guvern aprobat acum cateva zile in ședința de Guvern prevede modul in care se vor calcula diferențele salariale in toate unitațile și instituțiile de invațamant de stat, prevazute in OUG nr. 48/2022. Intrebat de Edupedu.ro cand se va face prima plata a diferențelor salariale…

- Guvernul a aprobat in cadrul sedintei de miercuri, un proiect prin care studentii pot contracta credite de 10.000 de euro, iar familiile si cuplurile pot lua credite de 15.000 de euro, care vor fi garantate de stat. Banii vor putea fi folositi pentru plata chiriei, finalizarea studiilor, respectiv…

- A fost inregistrat cel mai mare procent de candidați care au obținut minimum media 5 la Evaluarea Naționala (EN), din ultimii zece ani. Totuși, proiectul de evaluare digitala a tezelor a scos la iveala lacune mari. Potrivit datelor prezentate de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, 82,3% dintre candidații…

- In cursul saptamanii care a trecut, a avut loc primul curs din cadrul "History of Romania during communism", un proiect educational dezvoltat de IICCMER pentru studentii straini din Bucuresti, interesati de istoria comunismului romanesc.Lucian Vasile, a discutat cu tineri din Polonia, Australia, Siria,…