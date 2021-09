Studenții de la UPT pot primi până la 200.000 de euro pentru a-și înființa start-up-uri Universitatea Politehnica Timișoara a caștigat doua proiecte prin care pregatește antreprenori și ofera finanțare pentru planurile de afaceri. Studenții admiși la Universitatea Politehnica Timișoara care doresc sa porneasca o afacere pot primi de la 40.000 de euro pana la 200.000 de euro, in funcție de numarul de angajați. Universitatea Politehnica Timișoara a caștigat in acest […] Articolul Studenții de la UPT pot primi pana la 200.000 de euro pentru a-și inființa start-up-uri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

