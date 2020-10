Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Organizatorilor de Sloturi din Romania critica decizia autoritaților de inchidere a salilor de jocuri de noroc din București și alte orașe. Reprezentanții industriei susțin ca salile de jocuri sunt sigure din punct de vedere sanitar și avertizeaza ca statul va pierde suma importantre din taxele…

- Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, domnul Nicu Marcu, a transmis astazi un mesaj cu ocazia evenimentului "Clopotelul suna la BVB!", care deschide seria actiunilor organizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) in cadrul campaniei internationale World Investor Week. Regasiti…

- Nicu Marcu, presedintele Autoritații pentru Supraveghere Financiara (ASF) a anunțat ca va demara un proiect de selectie a unor tineri studenti care sa lucreze in cadrul institutiei „Este un inceput bun pentru voi. Faptul ca ati ales sa faceti parte din FinClub-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Radu, student la Facultatea de Cibernetica de la Academia de Studii Economice, este unul dintre tinerii care regreta ca, la școala și in liceu, lui și colegilor sai li s-a vorbit prea puțin despre democrație, alegeri și drepturi. Mai mulți tineri au explicat pentru platforma de educație Școala 9, ce…

- Luni, 28 septembrie a.c., are loc deschiderea anului universitar 2020-2021 la Academia de Studii Economice din Bucuresti. Festivitatea la nivelul universitatii va fi transmisa live, pe facebook-ul institutional, direct din Aula Magna a Palatului ASE, intre orele 10:00 -11:00. Vor urma festivitatile…

- Cinci universitați din Romania apar in ultima ediție a topului „Times Higher Education World University Rankings 2021”. Ediția 2021 a rankingului THE WUR a inclus in evaluare aproape 2000 de universitati din lume, noteaza Mediafax.Cele mai importante universitați din Romania – Academia de…

- Festivalul Filmului Francez se numara printre manifestarile culturale care iși mențin in mod excepțional ediția din 2020 și aduce 18 filme franceze inedite pe marile ecrane din 8 orașe din Romania (București, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brasov, Braila, Suceava), in perioada 23 septembrie – 4…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti anunta ca va organiza, exclusiv online, un nou concurs de admitere in luna septembrie pe locurile ramase disponibile la programele universitare de licenta, masterat si doctorat. Inscrierile la programele universitare de licenta au loc online, in perioada 4…