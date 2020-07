Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va prezenta in scurt timp noul sistem de imigratie post-Brexit pe baza de puncte, prin care sa 'ia inapoi controlul frontierelor si sa elibereze intregul potential al tarii', a scris ministrul de interne Priti Patel, in editia de duminica a tabloidului The Sun, transmite dpa, potrivit…

- Uniunea Europeana a avertizat, joi, cetatenii britanici sa se pregateasca pentru controale amanuntite la frontierele europene si pentru alte probleme care ar putea aparea in cazul expirarii tranzitiei post-Brexit fara niciun acord, informeaza cotidianul Financial Times preluat de mediafax.Negociatorul-sef…

- Un numar de 339 de cetateni romani au fost repatriati din Franta si Marea Britanie, cu doua curse aeriene speciale operate de Tarom, intre acestia fiind studenti, persoane aflate sub tratament medical, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Aproape 280 de romani, blocați in strainatate din cauza masurilor luate in contextul pandemiei, intre care se numara studenți Erasmus, medici rezidenți și consuli onorifici, au fost aduși in țara din Franța, Marea Britanie și Irlanda de Nord, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE). „In continuarea…

- Negocierile intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la noile acorduri comerciale care ar trebui sa intre in vigoare incepand de anul viitor sunt in impas pe fondul dezacordurilor persistente si in contextul pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters, citand surse diplomatice si responsabili…

- Uniunea Europeana denunta "calendarul riguros" fixat de Guvernul Boris Johnson pentru negocierile pe tema relatiilor post-Brexit, avertizand Marea Britanie ca nu va accepta niciun parteneriat viitor daca nu vor fi intrunite conditiile de reciprocitate, anunța MEDIAFAX."Marea Britanie a impus…