STS: noul sistem de monitorizare Covid 19 nu presupune monitorizarea persoanelor

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a transmis ca nu dezvolta o aplicatie bazata pe colectarea informatiilor de localizare a persoanelor, ci o functionalitate suplimentara a aplicatiei Corona-Forms, utilizata in prezent de autoritatile medicale. Potrivit unui comunicat de presa…

- STS nu dezvolta o aplicatie bazata pe colectarea informatiilor de localizare a persoanelor, ci o functionalitate suplimentara a aplicatiei Corona Forms, utilizata in prezent de autoritatile medicale.Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public referitoare la sistemele informatice dezvoltate…

- Astazi Guvernul va adopta o ordonanța de urgența pentru tratarea la domiciliu a persoanelor asimptomatice și cu forme ușoare de COVID-19. Anuntul a fost facut de Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, in timpul vizitei de miercuri, de la Cluj.

- Polonia a inregistrat un nivel record al noilor cazuri zilnice de infectare cu Covid-19. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 3.003 noi cazuri. Anuntul a fost astazi de Ministerul Sanatatii de la Varsovia, conform Agerpres. Au fost inregistrate alte 75 de decese cauzate de infectarea cu noul coronavirus,…

- Numarul persoanelor diagnosticate cu maladia COVID-19 a atins un nou record in Iran, cu 3.825 de cazuri inregistrate in ultimele 24 ore, o noua infectare se produce la fiecare 23 de secunde, potrivit statisticilor oficiale publicate joi de Ministerul Sanatatii din aceasta tara, informeaza AFP si DPA.…

- De la 1 octombrie, purtarea maștii de protecție in spațiile deschise nu mai este obligatorie in Belgia, iar perioada de autoizolare se va reduce la șapte zile. Anunțul a fost facut de premierul Belgiei, Sophie Wilmes, relateaza Mediafax.Astfel, de la inceputul lunii viitoare, persoanele careau intrat…

- Inca un angajat al Ministerului Sanatații a fost diagnosticat cu noul coronavirus, a anunțat, sambata, instituția. Este vorba despre o persoana asimptomatica, aflata in izolare.Ministerul Sanatații a confirmat, sambata, identificarea unui alt caz de infectare cu noul coronavirus in randul…

- Starea de urgenta a fost extinsa pana pe 18 septembrie, a anuntat biroul prim-ministrului in functiune Hasan Diab. Decizia a fost luata de presedintele republicii, Michel Aoun, si de seful Executivului. Parlamentul libanez a aprobat pe 13 august starea de urgenta pentru Beirut, declarata de…