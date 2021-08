Strugurel vs Dosarul Sparanghelul In dosarul penal, deschis in REM, pentru cercetarea acuzațiilor de transportare fara izoleta a senatorului liberal Vergil Chițac și a soției acestuia, procurorul claseaza cazul, motivand ca transportul in condițiile nerecomandate la acea vreme, nu a avut ca urmare raspandirea bolii. Concluzie: senatorul era bolnav de Covid și nu s-a repectat procedura de transportare a pacientului, incalcare evidenta a legilor specifice pandemiei, dar mnealui nu a raspandit boala; Matei Strugurel nu a raspandit nici el boala, testul sau era negativ, dar el face un an de pușcarie. Se cere grațierea lui Strugurel:… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

