- Cintaretul si compozitorul belgian Stromae, retras din circuitul muzical din 2015, revine in atentia publicului cu piesa "Sante", lansata vineri dimineata pe platformele muzicale, informeaza AFP. Vedeta cu 3 milioane de albume vindute se bazeaza pe o melodie pe ritmuri de cumbia sud-americana si electro…

- Stromae, cantarețul și compozitorul de origine belgiana, revine pe piața muzicala. Acesta s-a retras din circuitul muzical in anul 2015 și se intoarce in forța, cu piesa „Sante”, scrie AFP, preluat de Agerpres. Vedeta cu 3 milioane de albume vandute se bazeaza pe o melodie pe ritmuri de cumbia sud-americana…

- Intr-un moment in care au ajuns sa rupa toate topurile muzicale din USA, sunt pe coperta Vanity Fair Italia, și au vandut un intreg turneu internațional in doua ore, cei patru componenți ai trupei Maneskin și-au facut timp și au inregistrat un nou single. MAMMAMIA (fara sa aiba vreo legatura cu piesa…

- Dupa ultima sa colaborare de succes alaturi de Carla’s Dreams pentru piesa ”N-aud”, EMAA revine cu un nou single – ”Sufletu’ Imun”, o piesa personala, unde versurile te vor purta departe de agitația zilelor, de gandurile apasatoare, lasand in urma lor doar starile de bine. ”Sufletu Imun” reprezinta,…

- Una dintre veștile foarte bune ale saptamanii: Adele revine dupa o pauza de 6 ani! „Easy on me”, probabil una dintre piesele de pe albumul „30”, va fi lansata pe 15 octombrie. Cantareața britanica a dezvaluit știrea pe rețelele sociale postand un clip scurt care pare sa fie un teasing al unei noi piese.…

- Știm sigur ca NOSFE este unul dintre artiștii tai preferați! Astazi vei afla multe lucruri pe care nu le știai pana acum despre el la rubrica „10 la Foc Automat”. Vorbim despre noul album, single-ul mult așteptat și despre Hustle Festival, unde il poți vedea alaturi de colegii din Șatra B.E.N.Z.! „10…

- Remi Wolf, popstar-ul in plina ascensiune, a lansat primul single de pe noul album, programat sa apara in toamna acestui an. Remi Francis Wolf are 25 de ani, este din California, iar numele ei a ajuns sa fie tot mai popular online dupa ce unele piese au ajuns sa fie folosite in reclame. Remi Wolf...…

- Dupa succesul „It Gets Better”, Swedish House Mafia a lansat „Lifetime”, in colaborare cu Ty Dolla $ign și 070 Shake. Piesa a avut parte de o premiera la The Tonight Show Starring Jimmy Fallon și a fost primita cu entuziasm de fani. Swedish House Mafia (SHM) este un grup suedez de muzica house, din…