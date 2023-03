Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana este dispusa sa aloce mai multe fonduri in sprijinul fermierilor romani, dar si al celor bulgari si polonezi, afectati de importurile de cereale din Ucraina. Sefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen, afirma ca ajutorul oferit pana acum de Bruxelles nu este suficient. Subiectul…

- ”E important ca anumiti ministri sa trateze mai serios problemele. Cum este cea a fermierilor din Romania. Fara interventia Presedintelui Klaus Iohannis la Consiliul European, fermierii romani ramaneau dezavantajati. Desi au existat consecinte pentru ei in toata aceasta perioada de razboi la granita”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a prezentat in marja Consiliului European, presedintelui Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, situatia dificila in care se afla fermierii romani, care trebuie sprijiniti ca urmare a pierderilor suferite, potrivit unor surse oficiale. „Presedintele Klaus Iohannis…

- Ursula von der Leyen a confirmat ca fermierii romani trebuie sa primeasca un sprijin mai mare pentru pierderile din ultimul an, generate de tranzitul cerealelor din Ucraina, spune purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe.„Romania iși apara fermierii. Dupa discuțiile cu președintele Klaus Iohannis,…

- Ministrul Muncii da vina pe Comisia Europeana in privința creșterii varstei de pensionare pentru femei. Acesta a spus ca executivul european cere Romaniei sa creasca varsta de pensionare pentru femei, prin vocea președintelui Ursula von der Leyen. Declarația a fost facuta la Romania TV, sambata seara.…

- Comisia Europeana a exceptat de la orice controale și taxe importurile de cereale și carne produsa in Ucraina. Asta dupa ce a majorat costurile fermierilor europeni prin interdicții și condiții de producție.Liderii G20 au facut apel la solidaritate pentru combaterea foametei cauzate de razboiul agresiv…

- Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionut Stroe a declarat marti, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima news TV, ca nu crede ca in momentul de fata ar fi oportun sa punem aceasta suprataxare a marilor companii, pentru ca lucrurile acesta se vor vedea imediat in preturi, dar, daca…