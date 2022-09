Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat luni, 12 septembrie, la Digi24, ca discursul sau din weekend, in care a spus ca lumea trebuie sa intampine cu precauție „retorica de la Bruxelles”, nu este unul anti-european.„Niciodata un eurparlamentar roman, indiferent ca este din PNL, UDMR, PMP, USR…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, miercuri seara, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca, atunci cand a anuntat propunerile PSD privind majorari de venituri si noi masuri de sprijin „nu a iesit de capul sau” in conferinta de presa, amintind ca liderul partidului, Marcel Ciolacu, „a…

- Asociatia Municipiilor din Romania, condusa de Emil Boc, i-a cerut lui Nicolae Ciuca amanarea intrarii in vigoare a noului mod de calcul al impozitului pe cladiri, care trebuia aplicat de la 1 ianuarie 2023, iar premierul a fost de acord, a confirmat Emil Boc pentru Libertatea.Majorarea impozitelor…

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Romania este in plina criza, iar mediul privat este marcat de controversatele masuri fiscale pe care le-a adoptat Guvernul, insa chiar și așa premierul Nicolae Ciuca, liderul PNL, a anunțat ca in ședința de joi va fi aprobata creșterea salariilor in sistemul public. „Pe…

- ”Economia globala, din pacate, traverseaza de ceva ani crize cumplite, suprapuse chiar, combinat cu acest razboi care practic a declansat crize noi cu care nu ne-am fi asteptat sa ne intalnim. Eu cred ca la nivel de Romania, guvernul pana in momentul de fata a actionat cu foarte mare precautie, din…

- Ionut Stroe a declarat, duminica seara, la Digi24, ca este nevoie de masuri de scurta durata in contextul crizelor din aceasta perioada. “Daca cineva in lumea acesta ar fi putut sa evalueze evolutia preturilor in contextul inflatiei galopante, in contextul unui razboi care se deruleaza, in contextul…

- ”De astazi, intra in vigoare inca doua masuri importante din pachetul „Sprijin pentru Romania”, prin care protejam romanii afectati de cresterile de preturi: 1) Valoarea tichetelor de masa va creste cu 50%, de la 20 la 30 de lei. 2) Pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei vor primi un ajutor de 700…

- Valoarea tichetelor de masa va crește de la 20 de lei la 30 de lei, de la 1 iulie. Klaus Iohannis a promulgat legea. Creșterea valorii tichetelor de masa a fost decisa de coaliția de guvernare la inceputul anului. Masura trebuia sa intre in vigoare de la 1 iunie. Potrivit legii promulgate miercuri…