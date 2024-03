Stresul și scumpirile, principalele cauze ale insomniei românilor Stresul și scumpirile reprezinta principalele cauze ale unei realitați ingrijoratoare: romanii se plaseaza pe ultimele locuri in privința orelor și calitații somnului. Astfel, țara noastra se plaseaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana in privința numarului de ore dormite noaptea. Stresul, scumpirile și programul prelungit la birou reprezinta principalele surse de insomnii pentru aproximativ 61% dintre romani. Un studiu realizat de Centrul de Informare, Prevenire, Risc și Analiza (CIPRA) indica stresul ca fiind factorul principal care afecteaza calitatea somnului. Mai afectate sunt femeile: 57%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

