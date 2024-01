Stresul afectează grav somnul: Neuronii o iau razna, avertizează specialiștii Dupa o noapte petrecuta zvarcolindu-ne in pat cu o mie de griji, memoria se clatina și emoțiile par dezechilibrate: de vina este stresul, care intrerupe multe procese cruciale pentru sanatate odata cu somnul. Un studiu publicat in Current Biology dezvaluie cum. Studiul arata ca stresul activeaza o anumita serie de neuroni din hipotalamus, denumiți VGLUT2. Acești neuroni sunt responsabili de reglarea activitaților involuntare, inclusiv somnul și starea de veghe. In mod normal, acești neuroni sunt activi in timpul starii de veghe, dar stresul ii "dezechilibreaza", determinandu-i sa fie activi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

