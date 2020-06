Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu -Cercel, atrage atentia ca pandemia de COVID-19 nu trebuie tratata cu superficialitate de nimeni, pentru ca oricine poate ajunge in situatia de a avea nevoie de ingrijire medicala."Ceea ce vreau sa spun este ca…

- Medicul Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a vorbit despre un studiu care sustine ca pandemia de coronavirus ar urma sa se incheie in Romania pe data de 20 august. „Este de la Universitatea din Singapore. Cand se va termina COVID-19 pe date? Dau…

- Pandemia de Coronavirus in Romania. Recomandari, previziuni, statistici. Adrian Gabriel Marinescu, medic specialist boli infectioase la Institutul de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti, in Buna Dimineata cu Adina Suhan: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/04/CONTREC-fm-9-10.mp3

- Adrian Streinu Cercel, mesaj pentru ROMANI. Ce spune despre apa de la robinet in perioada pandemiei de CORONAVIRUS Adrian Streinu Cercel le-a transmis un mesaj romanilor in plina pandemie de coronavirus, intr-o interventie la Romania TV . Directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.…

- Un vaccin experimental contra COVID-19 ar putea fi testat intr-o luna si in Romania, anunta dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului „Matei Bals”. Acesta a afirmat ca intre Institutul National de Boli Infectioase si britanici exista un protocol de colaborare.

- Un vaccin experimental contra COVID-19 ar putea fi testat intr-o luna si in Romania, anunta dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului „Matei Bals”. Acesta a afirmat ca intre Institutul National de Boli Infectioase si britanici exista un protocol de colaborare.Managerul Institutului…

- Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, a vorbit, la Antena 3, despre evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Profesorul Streinu-Cercel a recomandat persoanelor tinere sa circule cat mai puțin și sa nu intre in contact in aceasta perioada cu…

- Fanii celor de la Steaua, echipa aflata in Liga 4, au afișat un mesaj in fața Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Fanii echipelor de fotbal din Romania sunt alaturi de medici in lupta cu pandemia de coronavirus. Fanii celor de la FC U Craiova au aprins ieri torțe in fața Spitalului…