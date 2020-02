Strategii partidoiului ieşean, la pământ Prin filiala se vorbeste ca sforarul fost vicepremier Stanescu, ex-tractoristul oltean aflat in partid in contre cu actualul lider, buzoianul Ciolacu, ar fi fost la Iasi zilele trecute ca sa castige filiala de partea lui, pe de o parte, dar si sa bata palma pentru o anume strategie. Doua zice-se ca au fost mesajele lui: 1 - i-a promis lui Maricel ca, daca merge pe mana lui la congresul de luna asta, il face vice de partid la nivel national (printre ceilalti (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Noi va vrem! Nu prea am avut timp de citit presa in ultimele zile, dar si cand imi fac ceva timp, ma deprim. Referitor la protestul satenilor din Ditrau, noaptea mintii, greu de crezul ca suntem in 2020! Avand in vedere bunele referinte primite de cei doi muncitori de la Ditrau, originari din Sri Lanka…

- Un intreg postal intitulat "Principesa Margareta a Romaniei, pentru prima oara pe pamant romanesc" va fi disponibil incepand de sambata in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES de Romfilatelia, la 18 ianuarie…

- Un iesean a parcurs marti dimineata 5 kilometri in 40 de minute. Acestea venea dinspre Visan spre Iasi. El are cateva intrebari pentru autoritati. Redam postarea lui de pe Facebook: "Traficul in Iasi a revenit la ambuteiajele clasice pe relatia Visan/Hlincea/Barnova/Bucium - Podu Ros! In ultimii ani…

- Agresorul care a impuscat un barbat intr-un cartier iesean a fost prins, fiind vorba chiar despre cuscrul victimei, cei doi intrand in conflict in urma divortului copiilor lor. Politistii ieseni l-au identificat pe agresorul barbatului impuscat in urma cu doua zile in cartierul iesean Pacuret, acesta…

- O familie din Iași și-a luat o țeapa de zile mari in urma unei comenzi facute dupa un anunț de pe internet. Aceștia au semnat un contract cu o Persoana Fizica Autorizata pentru livrarea unor ferestre și uși termopan și chiar au platit un avans de trei sferturi pentru asta. Ajunși in prag de iarna, [...]

- Un barbat de 70 de ani din Iasi si-a prins mana stanga la moara intr-un utilaj ce desface stiuletii de porumb. Din nefericire, el si-a taiat toate cele cinci degete. Barbatul a fost operat tim de cinci ore in Clinica de Chirurgie Plastica din cadrul Spitalului "Sfantul Spiridon".

- Uniunea Scriitorilor din Romania (USR), filiala Iasi, a acordat, la finele saptamanii trecute, premii pentru o serie de categorii de aparitii editoriale din cursul anului 2018,printre laureatii acestei editii numarandu-se trei scriitori suceveni – Mircea A. Diaconu, Angela Furtuna si Gheorghe ...

- "Apel catre (unii) romani Ma numesc Valeriu Stancu, sunt nascut in Iasi, pe 27 august 1950, deci merg pe 70 de ani si sunt de patru ani pensionar. Condeiul insa nu m-a scos la pensie, caci, talentat sau nu, fac parte din breasla scriitoriceasca si caut sa o onorez asa cum pot. Dar notatiile de fata…