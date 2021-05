Stiri pe aceeasi tema

- Aplicațiile de dating vor avea funcții speciale pentru utilizatorii vaccinați anti-Covid-19. Totul a inceput la inițiativa președintelui american Joe Biden, care a creat un parteneriat cu siteurile de matrimoniale pentru a incuraja americanii sa se vaccineze. Prin aceasta ințelegere, aplicațiile vor…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa trimita cel putin 20 de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19 unor tari terte, pana la finele lunii iunie, a indicat luni administratia presedintelui Joe Biden, transmit AFP si Reuters. Un anunt in acest sens era asteptat in cursul…

- Statele Unite se pregatesc sa puna capat situației pandemice. Oficialii din sistemul sanatații se focuseaza in continuare asupra vaccinarii a cat mai multor americani, informeaza Reuters . Potrivit coordonatorului Casei Albe pentru raspunsul la criza coronavirusului, Jeff Zients, aproximativ 58% dintre…

- La o suta de zile de cand a preluat mandatul, presedintele Statelor Unite ale Americii a sustinut, miercuri seara, primul sau discurs in fata Congresului. Joe Biden a facut un apel ca legislativul sa voteze agenda sa economica. Flancat de vicepresedintele Kamala Harris si de șefa Camerei Reprezentantilor,…

- Agenția braziliana pentru reglementarea medicamentelor (Anvisa) a respins, luni, utilizarea vaccinului rusesc Sputnik V, motivand prin faptul ca nu exista date suficiente cu privire la acest ser, relateaza Euronews . „Din cauza lipsei de date, conducerea Anvisa a hotarat in unanimitate sa nu recomande…

- Uniunea Europeana (UE) poarta discuții intense cu Statele Unite ale Americii (SUA) pe tema pașaportului de vaccinare anti-Covid-19. Mai exact, trebuie stabilite condițiile in care certificatul european de vaccinare anti-COVID-19 va fi folosit și in SUA. „Suntem in contact cu SUA privind certificatul…