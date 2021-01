”In contextul pandemiei de coronavirus si dupa intrarea in vigoare a restrictiilor de calatorie din intreaga lume, s-a observat o schimbare in comportamentul calatorilor. Doua studii internationale conduse de Organizatia Germana pentru Turism (GNTB) au analizat posibilele consecinte asupra turismului receptor in Germania. Pe baza rezultatelor acestor studii, GNTB a identificat oportunitati de promovare a vacantelor in natura si a activitatilor in aer liber in Germania. Potrivit sondajului Quality Monitor din industria turistica germana, 28% dintre turistii straini aleg Germania ca destinatie…