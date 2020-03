Strategia europeană a picat! Germania și Olanda refuză să împartă costurile crizei sanitare Planul european pentru reactivare economica ar fi trebuit sa fie adoptat joi, in cadrul unui summit al liderilor statelor membre UE, insa a picat, dupa ce Germania și Olanda au refuzat sa imparta costurile crizei sanitare, cand Italia si Spania au cerut masuri mai clare. Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au avut o intalnire The post Strategia europeana a picat! Germania și Olanda refuza sa imparta costurile crizei sanitare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

