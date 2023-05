Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden lucreaza sa risipeasca impresia ca noul sau sprijin anuntat pentru o coalitie de avioane de lupta pentru Ucraina este o intorsatura politica, comenteaza agentia DPA, preluata de Agerpres .„Nimic nu s-a schimbat”, a declarat Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al…

- Un document secret obtinut de The New York Times și care s-ar fi numarat printre cele scurse de la Pentagon arata ca spionajul american a schitat și scenariile unor situatii neprevazute, la un an de la invazia Rusiei in Ucraina. Scenariile includ moartea lui Volodimir Zelenski sau a lui Vladimir Putin.…

- Președinta Maia Sandu se adreseaza, luni seara, populației Republicii Moldova, au anunțat reprezentanții Președinției Republicii Moldova, fara sa precizeze și ce subiecte vor fi abordate de lidera de la Chișinau. Libertatea va transmite in direct și livetext declarațiile facute de Maia Sandu. „Președinta…

- Administratia de la Washington a anuntat, miercuri seara, ca Statele Unite nu faciliteaza si nu incurajeaza in niciun fel Ucraina sa comita atacuri pe teritoriul Rusiei, respingand acuzatiile presedintelui rus, Vladimir Putin, anunța Mediafax.Statele Unite "nu faciliteaza si nu ii incurajeaza pe…

- Presedintele ucrainean, care joi a vizitat regiunea Herson, din sudul Ucrainei, spune ca pe teritoriul eliberat de sub ocupatia rusa mai mult de 50 de sate au fost aproape complet distruse, iar in unele locuri, peste 90% din case sunt transformate in ruina. Dar chiar si in astfel de conditii oamenii…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a avertizat joi NATO sa nu puna la dispozitia Ucrainei avioane de lupta si sa le asigure intretinerea in Polonia, spunand ca acest lucru ar echivala cu a intra in razboi direct impotriva Rusiei, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Consilierul pentru Securitate Nationala din SUA Jake Sullivan a afirmat ca, desi ”nu poate prezice viitorul”, el considera ca ”Rusia a pierdut deja acest razboi” impotriva Ucrainei. Pe de alta parte, Sullivan a declarat ca avioanele de lupta F-16 – care au fost cerute de Ucraina – ”nu sunt inzestrarea…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, a denuntat marti ”absurditatea” acuzatiilor lui Vladimir Putin care a afirmat ca amenintarea occidentala impotriva Rusiei justifica invadarea Ucrainei, informeaza France Presse și Agerpres. ”Nimeni nu ataca Rusia. Exista un fel de…