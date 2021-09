Stiri pe aceeasi tema

- Iarna din luna septembrie i-a luat prin surprindere și pe meteorologi. A nins abundent nopatea trecuta, iar pe Transfagarașan stratul de zapada depașea azi dimineața 10 centimetri și continua sa ninga. Toata noaptea utilajele au acționat pentru indepartarea zapezii de pe carosabil. La stația meteo de…

